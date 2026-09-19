Губернатор предложил включить экскурсии по новому музею «Металлургия и время» в Костроме в программу «Пушкинская карта»

Идея создания музея была озвучена в 2021 году в ходе встречи губернатора Костромской области Сергей Ситникова с профессиональным кузнецом Юрием Перелётовым. Глав региона отметил уникальный труд кузнечных мастеров, занимающихся воссозданием и сохранением древних технологий обработки металла, и поручил оказать поддержку энтузиастам.

В рамках выполнения поручения губернатора администрацией Костромы было выделено помещение в Табачных рядах общей площадью свыше 700 кв метров. Организацией музея занималось сообщество ремесленников «Феникс». Помещение отремонтировали и начали создание исторических композиций.

Сейчас в музее уже активно проводят экскурсии по трем экспозициям - «Истоки ювелирного ремесла города Костромы», «Средневековая металлургия и традиции костромских кузнецов» и «Кострома - северный щит Руси». Экспозиции рассказывают о древних технологиях обработки металла. Каждая воссоздает свою эпоху.

Посетители также могут познакомиться с уникальной коллекцией воинов разных эпох в виде ростовых фигур, среди которых - пушкарь Григорий Полянский (имя которого увековечено в названии одной из улиц Костромы), Дмитрий Донской, Дмитрий Пожарский. Важно отметить, что костюмы реконструированы на основании результатов археологических исследований, собранных на территории страны, что придаёт экспозиции особую научную достоверность и наглядность.

Еще одна отличительная черта музейного пространства - это интерактивность. Многие экспонаты можно потрогать, есть возможность лично попробовать поучаствовать в производственном процессе.

Экскурсии проводит профессиональный кузнец Юрий Перелётов. Благодаря этому посетители музея получают не только историческую справку, а живой рассказ от мастера, который на практике знает тонкости ремесла. Такой формат делает знакомство с экспозицией особенно ценным и запоминающимся.

В ходе встречи с руководством музея Сергей Ситников поручил профильным ведомствам региона оказать содействие в развитии проекта. Глава региона распорядился провести проработку использования возможностей музея в образовательных программах и включить экскурсии в программу «Пушкинская карта».

«Коллекция богатейшая. Поэтому считаю необходимым использовать возможности музея в образовательных программах. И обязательно включите экспозиции в программу «Пушкинская карта», чтобы наша молодежь также посетила музей. Познавательность высочайшая!», - отметил Сергей Ситников.

Руководитель музея Юрий Перелётов поблагодарил губернатора за помощь и отметил, что поддержка региона помогла проекту выйти на новый уровень.

«Мы ремесленники, кузнецы. Поэтому создали музей таким, каким мы видим сами, своим взглядом. Сейчас, благодаря Вашим, Сергей Константинович, поручениям, здесь будут работать профессионалы - специалисты музейного дела, которые внесут свои изменения и улучшат экскурсии. Это привлечет еще больше туристов и сделает изучение истории для наших детей по-настоящему захватывающим», - поблагодарил губернатора Юрий Перелётов.