Губернатор предложил включить экскурсии по новому музею «Металлургия и время» в Костроме в программу «Пушкинская карта»

19 Сентября 2026
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети ВКино Народов много - семья одна
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Зачем приезжали посланники Трампа

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Туризм Костромская область
Фото: adm44.ru

Губернатор предложил включить экскурсии по новому музею «Металлургия и время» в Костроме в программу «Пушкинская карта»

Идея создания музея была озвучена в 2021 году в ходе встречи губернатора Костромской области Сергей Ситникова с профессиональным кузнецом Юрием Перелётовым. Глав региона отметил уникальный труд кузнечных мастеров, занимающихся воссозданием и сохранением древних технологий обработки металла, и поручил оказать поддержку энтузиастам.

(2026)|Фото: adm44.ru

В рамках выполнения поручения губернатора администрацией Костромы было выделено помещение в Табачных рядах общей площадью свыше 700 кв метров. Организацией музея занималось сообщество ремесленников «Феникс». Помещение отремонтировали и начали создание исторических композиций.

Сейчас в музее уже активно проводят экскурсии по трем экспозициям - «Истоки ювелирного ремесла города Костромы», «Средневековая металлургия и традиции костромских кузнецов» и «Кострома - северный щит Руси». Экспозиции рассказывают о древних технологиях обработки металла. Каждая воссоздает свою эпоху.

(2026)|Фото: adm44.ru

Посетители также могут познакомиться с уникальной коллекцией воинов разных эпох в виде ростовых фигур, среди которых - пушкарь Григорий Полянский (имя которого увековечено в названии одной из улиц Костромы), Дмитрий Донской, Дмитрий Пожарский. Важно отметить, что костюмы реконструированы на основании результатов археологических исследований, собранных на территории страны, что придаёт экспозиции особую научную достоверность и наглядность.

(2026)|Фото: adm44.ru

Еще одна отличительная черта музейного пространства - это интерактивность. Многие экспонаты можно потрогать, есть возможность лично попробовать поучаствовать в производственном процессе.

(2026)|Фото: adm44.ru

Экскурсии проводит профессиональный кузнец Юрий Перелётов. Благодаря этому посетители музея получают не только историческую справку, а живой рассказ от мастера, который на практике знает тонкости ремесла. Такой формат делает знакомство с экспозицией особенно ценным и запоминающимся.

(2026)|Фото: adm44.ru

В ходе встречи с руководством музея Сергей Ситников поручил профильным ведомствам региона оказать содействие в развитии проекта. Глава региона распорядился провести проработку использования возможностей музея в образовательных программах и включить экскурсии в программу «Пушкинская карта».

(2026)|Фото: adm44.ru

«Коллекция богатейшая. Поэтому считаю необходимым использовать возможности музея в образовательных программах. И обязательно включите экспозиции в программу «Пушкинская карта», чтобы наша молодежь также посетила музей. Познавательность высочайшая!», - отметил Сергей Ситников.

(2026)|Фото: adm44.ru

Руководитель музея Юрий Перелётов поблагодарил губернатора за помощь и отметил, что поддержка региона помогла проекту выйти на новый уровень.

«Мы ремесленники, кузнецы. Поэтому создали музей таким, каким мы видим сами, своим взглядом. Сейчас, благодаря Вашим, Сергей Константинович, поручениям, здесь будут работать профессионалы - специалисты музейного дела, которые внесут свои изменения и улучшат экскурсии. Это привлечет еще больше туристов и сделает изучение истории для наших детей по-настоящему захватывающим», - поблагодарил губернатора Юрий Перелётов.

Теги: сергей ситников, музей метулларгия и время, пушкинская карта, экскурсия


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети