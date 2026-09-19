На избирательный участок пришли Канье Уэст и инопланетянин: Памфилова показала дипфейк

Глава Центризбиркома Элла Памфилова показала дипфейк: в ролике на избирательный участок будто бы пришли Канье Уэст, пенсионерка с бегемотом, Джокер и инопланетянин.

Автор видео рассказал, что создал его с помощью искусственного интеллекта за совсем небольшое время. Он хотел показать, как легко сегодня сделать правдоподобный, но фальшивый ролик. Еще он призвал людей не верить сомнительным публикациям в соцсетях, а голосовать лично.

Памфилова назвала распространение таких дипфейков реальной угрозой - они могут подорвать доверие к выборам.

Ранее на Дальнем Востоке дважды повредили магистральные линии связи "Ростелекома". В первый раз на Сахалине кто-то спилил опору между Холмском и Томари, а через два часа в Хабаровском крае нашли перерубленный в нескольких местах кабель между Селихино и Ягодным.