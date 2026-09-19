Массовое ДТП в Самаре: грузовик протаранил семь машин и автобус

В Самаре случилось крупное ДТП: столкнулись девять транспортных средств - семь легковых машин, грузовик и рейсовый автобус. В аварии пострадали пять человек, среди них - ребенок. Об этом рассказали в региональном главке МВД.

Все началось с того, что водитель грузовика Howo потерял контроль над машиной. Сначала он врезался в Renault Megane, потом - в Lada Largus и Kia Rio. От удара Kia Rio вынесло на встречную полосу, где машина столкнулась с еще одним Kia Rio. Дальше грузовик задел Toyota Land Cruiser Prado, Lada Granta, Lada Priora и врезался в автобус - в тот момент в нём не было пассажиров.

Пострадавшим уже помогают медики. На месте аварии работают сотрудники экстренных служб - они выясняют все обстоятельства случившегося.

Ранее в Симферополе автобус попал в аварию - за медицинской помощью обратились девять человек, включая водителя.