Взрывчатка в детском подарке: сапер рассказал о новой уловке ВСУ

Специалист по инженерным заграждениям 11-го армейского корпуса с позывным Саныч рассказал журналистам РИА Новости о пугающей находке. Военнослужащие украинской стороны спрятали взрывное устройство в коробку, которая внешне выглядит как детский подарок. Механизм работает просто и жестоко: взрыв происходит в тот момент, когда ребенок поднимает крышку.

"Я разминировал детский подарочный набор, который срабатывал на открытие крышки, на размыкание контакта. То есть ребенок открывает крышку подарка - происходит подрыв", - объяснил сапер.

По словам военного, в этой коробке раньше, скорее всего, лежали конфеты и другие сладости. Их вынули, а вместо них заложили гравий и песок, которые выполняют роль поражающих элементов. Даже такой наполнитель способен нанести ребенку тяжелейшие увечья.

"Это на самом деле очень страшно, что на детей это все рассчитано было", - резюмировал специалист по разминированию.