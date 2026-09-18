Минпромторг: экспорт российских самолетов может начаться с 2030–2031 годов

Глава Минпромторга РФ Антон Алиханов заявил, что возможность продаж российских самолетов за рубеж появится с 2030–2031 годов. Об этом он сообщил в эфире "Первого канала".

"Нам большой парк нужно будет поменять, с 2030–2031 года появится возможность продавать и на экспорт. Производственной мощности нам будет достаточно, чтобы какую-то часть в экспортные контракты погружать и зарабатывать дополнительно на этом", — приводит его слова ТАСС.

Ранее "Аэрофлот" и Ростех заключили крупнейший в истории российской гражданской авиации контракт — на поставку второй партии из 90 отечественных самолетов МС-21. По условиям сделки авиакомпания получит 90 среднемагистральных лайнеров в период с 2029 по 2032 годы.