200 тысяч продавцов Wildberries получат компенсацию за утраченные товары

Более 200 тыс. представителей малого и среднего предпринимательства получат выплаты от Wildberries.

Читайте также: Продавцы попросили кабмин взять под контроль выплаты от Wildberries

Маркетплейс 1 октября начнёт третий этап выплат продавцам, чьи товары пострадали из-за атак БПЛА на логистические объекты компании. Эти добровольные выплаты станут самыми массовыми с момента атак на логистические объекты компании. В дни проведения выплат партнёры, которым будет оказана поддержка, получат персональные уведомления на портале продавца, сообщает пресс-служба маркетплейса.

Ранее сообщалось, что Минфин разработал меры поддержки продавцов, пострадавших от ударов по складам RWB, и меры поддержки работоспособности самой компании. Они включают отсрочки по уплатам налогов и страховых взносов, приостановку плановых проверок для тех селлеров, сумма ущерба которых превышает 5% годового дохода.

Сегодня, 19 сентября, стало известно, что "Ингосстрах" завершил первую волну выплат селлерам Ozon, чьи товары пострадали или уничтожились при атаках беспилотников. Около 90 тысяч продавцов в общей сложности получили 8,2 млрд рублей - об этом рассказали в пресс-службе страховой компании. Выплаты начались 15 сентября. Первый транш получили 51 тыс. селлеров, остальные - на следующий день.