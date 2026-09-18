Страховая выплатила селлерам Ozon 8,2 млрд рублей за атакованные дроны товары

"Ингосстрах" завершил первую волну выплат селлерам Ozon, чьи товары пострадали или уничтожились при атаках беспилотников. Около 90 тысяч продавцов в общей сложности получили 8,2 млрд рублей - об этом рассказали в пресс-службе страховой компании.

Выплаты начались 15 сентября. Первый транш получил 51 тысяча селлеров, остальные - на следующий день. В "Ингосстрахе" уточнили: по объему и скорости это один из самых крупных проектов страхового урегулирования на российском рынке.

Деньги переводили на расчетные счета, которые селлеры указали в личных кабинетах Ozon. Маркетплейс заявил, что постарался возместить убытки как можно быстрее. В первую волну попали продавцы, чьи товары лежали на складах Ozon в Чапаевске Самарской области, Махачкале Дагестана и Энеме Адыгеи.

Ранее Союз продавцов маркетплейсов направил письмо премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой взять на контроль задержки выплат селлерам Wildberries - речь идет о деньгах за товары, проданные в расчетную неделю с 27 июля по 2 августа 2026 года, и по опросу почти 2 тысяч продавцов 95,6% из них ничего не получили.