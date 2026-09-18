На Кавказе предотвратили подрыв газопровода

В Кабардино-Балкарии предотвращён подрыв газопровода. Преступление вменили человеку, прибывшему с Украины в Россию по программе гуманитарного обмена.

По версии следствия, 40-летний уроженец Черниговской области УССР в 2024 г., живя на Украине, познакомился с представителем Службы безопасности страны. В 2025 г. по заданию нового знакомого он по программе гуманитарного обмена въехал в Россию для теракта газопроводе, расположенном на территории Майского района Кабардино-Балкарии

Во время изъятия из схрона самодельного взрывного устройства, предназначенного для совершения диверсии, предполагаемого террориста задержали сотрудники ФСБ. Возбуждено уголовное дело, подозреваемый арестован. Он сотрудничает со следствием и даёт признательные показания, сообщает центр общественных связей спецслужбы.