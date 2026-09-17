Президент РФ продлил действие продовольственного эмбарго еще на два года

Президент России Владимир Путин продлил действие продовольственного эмбарго, действующего с августа 2014 года еще на два года. Соответствующий указ опубликован на сайте официального опубликования правовых актов.

"Продлить с 1 января 2027 года по 31 декабря 2028 года действие отдельных специальных экономических мер, предусмотренных указом президента Российской Федерации от 6 августа 2014 года "О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации", - говорится в документе.