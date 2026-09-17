Прокуроры вернули в казну имущество коррупционеров на 3 триллиона рублей

Российские суды за 2025 год и первую половину 2026 года удовлетворили иски прокуроров об изъятии имущества коррупционеров на сумму более трех триллионов рублей. Об этом сообщил генпрокурор Александр Гуцан на заседании Межгосударственного совета по противодействию коррупции в Минске, пишет ТАСС.

По словам Гуцана, в валютном эквиваленте эта сумма составляет около 36 миллиардов долларов. В доход государства перешли тысячи домов, квартир и других объектов недвижимости, транспортные средства, финансовые активы, производственные комплексы и связанные с ними бизнес-структуры.

Генпрокурор привел в пример бывшего руководителя госпредприятия, который занимал пост замгубернатора одного из регионов. По антикоррупционному иску у него изъяли 28 автомобилей, девять земельных участков, три особняка и еще 24 жилых и нежилых помещения.

Гуцан признался, что каждый раз, изучая список имущества очередного изобличенного чиновника, задается вопросом: зачем человеку с небольшой семьей десятки квартир, домов, гектары земли и автопарк элитных машин. По его мнению, это похоже на признаки деградации личности, однако все осужденные коррупционеры признаны вменяемыми.