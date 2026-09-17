Маркетплейсам запретят продавать товар ниже цены продавца

Минэкономразвития разработало очередные меры по контролю за деятельностью маркетплейсов. Ключевое нововведение касается ценообразования: продавцы получат право фиксировать минимальную цену товара, ниже которой площадка не сможет опускать цену даже за счет собственных субсидий.

Кроме того, продавцы смогут заранее блокировать участие своих товаров в акциях и распродажах, инициируемых самой платформой. При этом персональные скидки, которые активирует покупатель, останутся в силе. В Минэке пояснили, что такие меры призваны оградить бизнес от навязанных скидок, которые могут быть невыгодны продавцам. За нарушение этих правил ведомство предлагает ввести административную ответственность. Штрафы для компаний за игнорирование запретов на скидки или за дискриминацию продавцов, отказавшихся от участия в акциях, составят от 100 до 400 тысяч рублей.

Также проект поправок включает такие пункты: маркетплейсы будут обязаны перечислять выручку продавцам и владельцам пунктов выдачи заказов не позднее 30 дней после совершения сделки, нельзя устанавливать для российских предпринимателей и самозанятых более высокие тарифы, чем для других контрагентов. Вводится четкое разграничение между отказом от товара до его получения и возвратом после. В поисковой выдаче должна отображаться базовая цена товара.

Меры приняты после жалоб других участников рынка, отметили в ведомстве.