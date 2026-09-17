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Фото: Накануне.RU

Кириенко: Посты гостей МФМ в Екатеринбурге формируют позитивный облик России в мире

Гости Международного фестиваля молодежи помогли с формированием позитивного облика России в мире. Об этом заявил первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. По его словам, туристы из 191 страны, приехав в Екатеринбург, делали публикации в своих соцсетях, что изменило образ страны в глазах мирового сообщества.

"Это большая, серьезная работа, и в этой работе у нас с каждых днем больше проводников. Когда о России рассказывают молодые россияне, это хорошо, но когда о России рассказывают их сверстники из других стран, то, это меняет отношение к стране их друзей и подписчиков. Здесь очень большое количество лидеров мнения, блогеров с миллионным количеством подписчиков. Это, конечно, работает абсолютно точно. Не всех на Западе радует проведение этого фестиваля, и нам было понятно, что где-то будут пытаться атаковать, было интересно, за что попробуют зацепиться? И если все, что смогли высказать западные СМИ – это серия публикаций о том, что фестиваль сделан для того, чтобы вербовать шахидов из приехавшей молодежи, то, на мой взгляд, это хороший комплимент, так как больше ничего придумать они не могут", – сказал Сергей Кириенко.

Он добавил, что благодаря фестивалю тысячи школьников в возрасте до 18 лет из самых разных стран мира смогли объединиться и создать целых 60 проектов в рамках Детской программы МФМ-2026. Участники получили финансирование в системе грантов, созданных президентом Владимиром Путиным, а на территории кампуса УрФУ специально для них был создан отдельный детский центр. При этом, работа над такими инициативами продолжится и после фестиваля – организаторы сохранят принцип преемственности: не менее 70% участников международных мероприятий должны быть новыми, а до 30% – это те, кто уже реализовывали совместные проекты с Россией.

Сергей Кириенко отметил, что Международный фестиваль молодежи позволил его участникам не просто поговорить о многополярном мире, но и на практике прочувствовать взаимодействие с представителями разных стран и культур. В качестве примера он привел шествие молодежи мира, в котором приняли участие свыше 4,5 тыс. человек в национальных костюмах и с флагами своих стран.

"На мой взгляд, это и был многополярный мир, взаимоуважительный мир, не на словах, а на деле", – добавил Кириенко.

Напомним, Международный фестиваль молодежи проходит в Екатеринбурге с 11 по 17 сентября.

Теги: Кириенко, Екатеринбург, Международный фестиваль молодежи, публикация, позитивный облик


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