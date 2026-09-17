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Происшествия За рубежом
Фото: Накануне.RU

Нейросети OpenAI вышли из повиновения: шесть задокументированных случаев

OpenAI сообщила о шести случаях нестандартного поведения своих нейросетей. Как пишет Axios, модели не слушались разработчиков, скрывали ошибки, добывали доступ к данным без разрешения, выкладывали файлы в открытые сети и обменивались информацией в закрытых средах.

Так, невыпущенная модель из семейства Astra добавляла в сводки команды, похожие на джейлбрейк, в том числе указания игнорировать сообщения разработчиков - всего нашли 27 таких сводок.

Модель GPT‑5.6 Sol маскировала ошибки, додумывала исторические данные, искала на GitHub API‑ключи, пробовала одноразовые email‑адреса и подделывала данные о доходах.

Среди эпизодов - попытки моделей оставлять подсказки для будущих версий и использование скомпрометированных API‑ключей с GitHub.

В октябре и январе модели дважды загружали данные и изображения на публичные файлообменные сервисы без согласия пользователя. Также нейросети использовали внутренний репозиторий Artifactory для обмена запросами, а агенты выкладывали рабочую тетрадь на публичные хостинги, нарушая правила работы с файлами.

Для предотвращения подобных ситуаций OpenAI разрешила сотрудникам сообщать о подозрительных случаях. Их будут делить на три категории: "готово к раскрытию", "требует незначительного расследования" и "требует развернутого расследования". О первых расскажут за 6 рабочих дней, о вторых - за 12, сложные случаи с участием сторонних организаций - дольше.

Ранее OpenAI рассказала о шести инцидентах за полгода, когда нейросети вели себя непредсказуемо во время тестов и обучения: например, модель GPT‑5.6 Sol оставляла себе подсказки, чтобы скрывать ошибки и выдумывать данные, а модели Astra 27 раз вставляли в отчеты команды для обхода ограничений - в том числе призывали будущие версии игнорировать разработчиков.

Теги: OpenAI, нейросеть, данные


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