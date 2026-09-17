Крымчанину вменили контрабанду оружия на Украину

В Московском регионе задержан 47-летний россиянин – житель Севастополя. Ему вменяют госизмену.

По версии следствия, он через Telegram познакомился с сотрудником Службы безопасности Украины. По заданию нового друга россиянин организовал контрабанду на Украину через третьи страны оружия и военной техники.

Возбуждено уголовное дело по статьям "Госизмена" и "Покушение на контрабанду вооружения и иной военной техники группой лиц по предварительному сговору". Подозреваемый арестован, ему грозит пожизненное, сообщает центр общественных связей ФСБ России.