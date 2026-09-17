Жителя Тавды отправили в колонию за попытку сжечь многоквартирный дом

Тавдинский районный суд вынес приговор местному поджигателю, ранее судимому Евгению Науменко. Он признан виновным в двух эпизодах покушения на уничтожение чужого имущества путем поджога, одно из которых совершено из хулиганских побуждений.

Доказано, что в ноябре 2020 года Науменко будучи пьяным решил сжечь деревянный дом и имущество во всех восьми квартирах. Он поджег тряпку у входной двери, однако огонь вовремя заметила соседка и потушила его. Возможный ущерб превышал 2,7 млн рублей.

Позднее, уже в мае текущего года Науменко попытался с помощью такой же тряпки поджечь автомобиль ВАЗ 21104 у общежития по ул. Заводской, 7а. Мотивом стали неприязненные отношения к жителям общежития. Пожар вовремя ликвидировали сотрудники МЧС.

В судебном заседании подсудимый признал свою вину. Учитывая, что мужчина ранее был условно-досрочно освобожден, суд отменил УДО и по совокупности преступлений назначил наказание в виде 3 лет 4 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима. Осуждённый взят под стражу в зале суда.

Приговор в законную силу не вступил. Стороны вправе обжаловать его в течение 15 суток.