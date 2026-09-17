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Общество Челябинская область
Фото: t.me/alexeytexlerofficial

Алексей Текслер расставил приоритеты и дал поручения главам муниципалитетов Южного Урала на областном совещании

Открывая очередное традиционное областное совещание с главами муниципалитетов, губернатор Алексей Текслер объявил о ряде недавних назначений в региональном правительстве, в том числе о назначении Андрея Коляды на должность заместителя председателя правительства – министра имущества Челябинской области, которому также предстоит продолжить курировать главное управление координации развития туризма и главное управление лесами Челябинской области.

В центре повестки совещания были вопросы пожароопасной обстановки, организации выборов, ход работ по подготовке к предстоящему отопительному сезону, завершение уборочной кампании, работа с инвесторами в муниципалитетах, дорожные ремонты, развитие связи, поддержка семей и участников СВО, вопросы образования и цифровизации.

Глава Южного Урала напомнил, что на юге региона из-за погодных условий в начале сентября осложнилась пожароопасная обстановка. Так, режим ЧС действовал в Карталинском, Кизильском и Варненском муниципальных округах. К тушению было привлечено почти 600 человек и около 200 единиц техники. Оперативные действия экстренных служб позволили не допустить распространения огня на населенные пункты.

(2026)|Фото: t.me/alexeytexlerofficial

«Спасибо главам и всем службам, задействованным в тушении пожаров: оперативно нарастили группировку сил и средств, локализовали очаги, абсолютное большинство ландшафтных пожаров потушили в первые сутки», – отметил Алексей Текслер. 

И поручил продолжить патрулирование и мониторинг территорий, вести разъяснительную работу с жителями и аграриями, своевременно очищать местность от сухой растительности.

Актуальный для всей страны вопрос ситуации на топливном рынке Алексей Текслер также поднял в числе первых на совещании.

«Мы продолжаем мониторинг и контроль за ситуацией на рынке моторных топлив в нашем регионе. Я активно работаю с правительством Российской Федерации, руководителями нефтяных компаний по увеличению лимитов поставок в регион. Ситуация за последнее время несколько улучшилась, хотя в целом по известным причинам проблематика остается», - заявил Алексей Текслер.

Скопление машин на АЗС(2026)|Фото: Накануне.RU

И дал поручение руководителям муниципалитетов оперативно реагировать на изменение ситуации с топливообеспечением, незамедлительно информировать об этом региональный штаб, следить за бесперебойной работой экстренных служб, общественного транспорта, наличием топлива у аграриев.

Далее губернатор в очередной раз напомнил, что 18 сентября стартует трехдневное голосование на выборах депутатов Государственной Думы. В 15 муниципальных образованиях Челябинской области одновременно пройдут местные выборы, по итогам которых будут избраны 23 депутата. Алексей Текслер поставил задачу обеспечить прозрачность, легитимность и безопасность голосования, строго контролировать соблюдение законодательства, не допускать провокаций и дезинформации.

Что касается подготовки к отопительному сезону, в то в целом, до 7 октября муниципальные комиссии совместно с Ростехнадзором должны оценить готовность теплоснабжающих и теплосетевых организаций. Сформирован запас ресурсов, проведены противоаварийные тренировки.

«Напомню, что паспорта готовности к отопительному сезону должны быть оформлены до 15 ноября. Это прямая обязанность руководителей муниципалитетов», – подчеркнул Алексей Текслер. 

(2026)|Фото: t.me/alexeytexlerofficial

При этом у муниципалитетов есть право самостоятельно, ориентируясь на конкретные погодные условия, начинать подачу тепла.

Так, отопление уже на этой неделе запускают в Озерске и Кусе, идет подключение социальных учреждений - детсадов, и социальных учреждений. Далее начнется подключение к теплоснабжению школ, учреждений дополнительного образования.

"Сейчас специалисты активно готовятся к подключению жилого фонда: проверяют системы, проводят необходимые работы, чтобы подача тепла прошла без сбоев ", — пояснил глава городского округа Озерск Сергей Гергенрейдер.

Глава Кусинского округа Юрий Лысяков сообщил: «С 15 сентября начинаем отопительный сезон. Распоряжение подписал. Погода стоит прохладная, и существенного потепления не предвидится. Помещения детских садов, школ, социальных учреждений теплом обеспечим в первую очередь, чтобы детям и тем, кто в этом больше всего нуждается, было комфортно. Затем начнется подключение многоквартирных домов. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону 2026 года округ завершил вовремя, все котельные готовы на 100%».

котельная, ТеплоРесурс(2019)|Фото:Накануне.RU

Напомним, по нормативам отопительный сезон стартует после того, как среднесуточная температура 5 дней подряд держится на отметках +8°C и ниже. Судя по предварительным прогнозам, такие значения на Южном Урале ожидаются ближе к последним числам сентября.

Говоря о ходе уборочной кампании на Южном Урале, Алексей Текслер отметил, что в этом сезоне она проходит вдвое быстрее, чем год назад. Аграрии уже обработали 73% площадей, собрали почти 1,5 млн тонн зерна. Продолжается уборка масличных культур, картофеля и овощей. Завершить сбор зерновых планируется к октябрю.

«Сейчас стоит задача – оперативно завершить уборку, обеспечить сохранность урожая и своевременно оформить данные в государственных информационных системах. Главам территорий и муниципальным штабам необходимо сохранять оперативный контроль за наличием топлива, оказывать аграриям всю необходимую поддержку», – поручил губернатор в ходе областного совещания.

(2026)|Фото: t.me/alexeytexlerofficial

По данным регионального минсельхоза, средняя урожайность яровых зерновых и зернобобовых культур держится на уровне 20 центнеров с гектара.

При этом челябинские аграрии не только обеспечивают продовольственную безопасность региона и страны, но и наращивают агроэкспорт. Основным драйвером его роста в 2026 году стал зерновой сегмент: поставки зерновых культур выросли в 5,1 раза благодаря увеличению экспорта пшеницы, ячменя, риса, гречихи, кукурузы, овса и ржи.

Заместитель министра сельского хозяйства Челябинской области Инна Подшивалова отмечает, что  агроэкспорт является прозрачным индикатором эффективности АПК в целом.

«Сельское хозяйство региона развивается, наращивая и экспортный потенциал. Рост агроэкспорта обеспечен как увеличением физических объёмов поставок более чем в 2 раза, так и расширением товарной линейки. Продолжаем адресно работать с импортерами и экспортерами, создаем возможности выйти на международные рынки», - отметила замминистра.

В ходе совещания Алексей Текслер отдельно остановился на вопросе развития связи в Челябинской области.

(2026)|Фото: t.me/alexeytexlerofficial

Как известно, Челябинск стал одним из первых 16 городов России, где заработали сети новейшего поколения 5G.

«В настоящее время высокоскоростной мобильный интернет доступен примерно на 60% территории города. Востребованная услуга – мы видим рост трафика 5G, существенный, то есть люди начинают пользоваться этим. Но это, конечно, дополнительные возможности на самом деле и для бизнеса, в том числе для реализации различных интересных проектов, которые раньше были возможны только через оптико-волоконную сеть. При этом, конечно, продолжим строить сети связи в малых населённых пунктах, а до конца года обеспечим мобильным интернетом жителей 35 таких пунктов в Челябинской области. Чтобы продолжить, в следующем году надо активнее привлекать людей к голосованию за выбор населённых пунктов для строительства сетей связи. Голосование проходит на портале госуслуг до 8 ноября. Прошу ещё раз, коллеги, активно работать с жителями», - обратился к главам муниципальных образований Алексей Текслер.

В недавно опубликованном рейтинге Агентства политических и экономических коммуникаций по развитию цифровой экосистемы Челябинская область вошла в ТОП-10 по стране.

"Вхождение Южного Урала в топ‑10 рейтинга развития цифровой экосистемы – еще одно признание правильности курса на цифровизацию региона, реализуемого командой цифровой трансформации, ИТ-компаниями и научным сообществом при поддержке губернатора Челябинской области Алексея Текслера. Теперь наша задача – закрепить лидерство: продолжим повышать цифровую зрелость ключевых отраслей, масштабировать лучшие практики и делать цифровые сервисы еще удобнее и доступнее для жителей", – прокомментировал глава минцифры Челябинской области Игорь Фетисов.

Завершая совещание, губернатор поручил глава муниципальных образований уделить приоритетное внимание сезонным работам – завершению ремонов на автодорогах, объектах благоустройства и подготовке проектно-сметной документации на будущее обновление общественных локаций.

 

Теги: алексей текслер, областное совещание, главы муниципальных образований челябинской области, южный урал


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