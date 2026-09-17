Атаки БПЛА: повреждения во Владимире и Ростове-на-Дону

Во Владимире средства ПВО сбили беспилотник, его обломки упали на многоквартирный дом - повреждено остекление. Об этом сообщил губернатор Владимирской области Александр Авдеев, информация также появилась в мессенджере "Макс". Рядом с домом пострадали припаркованные автомобили. По предварительным данным, никто из людей не пострадал.

В Ростове ночью 17 сентября из‑за атаки БПЛА повреждена трансформаторная подстанция и шесть частных домов - у зданий выбиты окна, пострадала кровля и хозяйственные постройки. Системы ПВО уничтожили более 50 беспилотников.

Ранее Таганрог пережил массированную ракетную атаку - губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что погибших и пострадавших нет.