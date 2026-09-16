16 Сентября 2026
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Фото: скриншот с трансляции Международного фестиваля молодёжи в Екатеринбурге

Сергей Лавров в Екатеринбурге: "Если Европа на нас нападет, это будет очень короткая война"

Министр иностранных дел России Сергей Лавров выступил на сессии "Новая архитектура мира" в рамках Международного фестиваля молодежи в Екатеринбурге. Он заявил, что западные элиты не оставляют попыток удержать ускользающее господство. По словам министра, Россия десятилетиями предлагала Западу объединительную повестку и равноправное взаимодействие, но эти предложения отвергли, передает корреспондент Накануне.RU.

"Конфронтация — не наш выбор", — сказал Лавров во время своего выступления перед молодежью. Он напомнил, что Запад сделал ставку на сдерживание России и продвигал НАТО к ее границам. Теперь в Брюсселе открыто говорят о подготовке к войне.

"Мы не раз говорили, что не собираемся нападать на Европу, у нас нет никаких интересов заниматься этим. Но если Европа, которая ежедневно говорит о подготовке к войне против России, нападет на Российскую Федерацию, это будет уже совсем другая война. Она будет очень короткой", — заявил министр.

Лавров назвал звеньями одной цепи вторжение США в Венесуэлу, убийство американцами верховного лидера Ирана и конфликт на Украине. Он связал их с действиями Запада по удержанию доминирования. Ситуацию на Украине министр описал через первопричины кризиса. Среди них — приближение военной инфраструктуры НАТО к российским границам и законодательный запрет русского языка на Украине. Лавров напомнил, что с 2017 года Верховная Рада приняла серию актов, запрещающих образование, СМИ и культуру на русском языке.

"В Киеве откровенный нацистский режим, единственный режим в мире, который запретил целый язык — русский язык. На Украине уничтожают книги на русском языке, они выкинуты из библиотек", — сказал Лавров.

Министр подчеркнул, что размещение европейских мобилизационных сил на украинской территории будет означать прямую войну с Россией. Урегулирование он связал с выполнением задач специальной военной операции и устранением первопричин кризиса.

Отдельно Лавров остановился на многополярности. Он отметил укрепление БРИКС, ШОС и ЕАЭС. Россия продвигает идею большого евразийского партнерства с участием Лиги арабских государств и Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива. На саммите БРИКС в Нью-Дели обсуждали российские предложения о платежных платформах и зерновой бирже.

Теги: Лавров, Украина, НАТО, многополярность, БРИКС


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