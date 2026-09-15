Генсек НАТО уклончиво упомянул о стратегии против России

Генсек НАТО Марк Рютте отказался раскрывать детали стратегии альянса против России, заявив, что часть ответных мер является засекреченной. Какого характера эти меры, он не уточнил.

В интервью Politico Рютте сказал, что поддержка Украины остается приоритетом, а общая линия поведения сводится к принципу "сохранять спокойствие".

По данным издания, основной спор внутри НАТО идет о применении знаменитой 5-й статьи о коллективной обороне в случае гибридных атак. Согласия по этому вопросу нет, многие опасаются, как бы задействование этой статьи не привело к прямому военному столкновению с Россией. Суть статьи в том, что она подразумевает солидарный ответ всех стран-членов в случае нападения на любого из них. Но что считать нападением - это является предметом серьезных разногласий.

При этом альянс планирует усилить защиту критической инфраструктуры. К 2035 году страны НАТО должны будут выделять часть своих оборонных расходов (в рамках 1,5% ВВП) на обеспечение безопасности гражданских объектов и повышение их устойчивости.

Западные СМИ в целом сходятся на том, что НАТО переживает кризис, а заявления о единстве являются словами, которые в случае реального конфликта могут так и остаться словами.

