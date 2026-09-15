Король Британии встретится с главами ИИ-гигантов

Британский король Карл III планирует встретиться с мировыми лидерами ИИ-индустрии.

Как пишут западные СМИ, в числе приглашенных глава Nvidia Дженсен Хуанг, руководитель Google DeepMind Демис Хассабис, глава IonQ Никколо де Маси, но также представитель Ватикана Паоло Бенанти. Ватикан является одним из создателей Совета по инклюзивному капитализму. Король стремится осознать масштаб изменений, которые несет внедрение ИИ, и убедиться в том, что это не представляет опасности для британской монархии. Правда, СМИ пишут о том, что Карл III думает только о благе человечества.

Характерно, что недавно президент США Дональд Трамп провел тайную встречу с генеральным директором OpenAI Сэмом Альтманом. Трамп обеспокоен тем, что в последнее время все больше экспертов в мире, в том числе в США, призывает притормозить развитие ИИ. И считает, что это нельзя делать, чтобы не проиграть ИИ-гонку Китаю. По его мнению, происходит "безумный заговор" против ИИ и центров обработки данных в интересах Китая. На самом деле все, что нужно США в свете развития ИИ, - это просто иметь умного президента, как сам Трамп, написал он.

На недавнем внутреннем совещании в OpenAI Альтман подчеркнул, что корпорация готова стать инициатором регулируемого темпа разработок. А основатель Microsoft Билл Гейтс заявил, что хочет встретиться с лидером КНР Си Цзиньпином и представить ему предложения по мерам контроля ИИ.