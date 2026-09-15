Федеральные власти вручную скорректировали поставку топлива в Екатеринбург

Федеральное правительство вручную корректирует поставку топлива на отдельные территории России, где фиксируются локальные перебои. В этот список вошел и Екатеринбург, сообщает пресс-служба правительства РФ.

Эта информация была озвучена зампредседателя правительства Александром Новаком на совещании по ситуации на рынке топлива, которое прошло накануне. По его словам, в рамках северного завоза все необходимые объемы топлива поставляются в субъекты в соответствии с установленными сроками и без перебоев. Однако есть часть территорий, где фиксируются локальные перебои по тем или иным причинам, из-за чего поставку приходится корректировать в зависимости от потребностей местных жителей.

"Продолжается корректировка поставок топлива на региональные рынки, где фиксируются локальные перебои. В ручном режиме организована работа по обеспечению поставок в Екатеринбург, Челябинскую, Архангельскую, Тверскую и Белгородскую области, Пермский и Краснодарский края. Также рассмотрена ситуация в Санкт-Петербурге и Ленинградской области", - говорится в сообщении.

Что касается ситуации в России в целом, продолжается проработка и внедрение соглашений между независимыми НПЗ и АЗС, а также Минэнерго и ФАС, которые поддерживают приемлемый уровень цен на топливо. На сегодняшний день возбуждено 55 дел, выдано 83 предупреждения, из которых 51 исполнено. В правительстве отметили, что вертикально интегрированные нефтяные компании удерживают розничные цены на топливо в рамках ранее согласованных параметров, близких к уровню инфляции.

Напомним, что Свердловская область стала первым регионом, который федеральные власти фактически перевели в режим ручного управления из-за ситуации на топливном рынке. После многочасовых очередей на АЗС Екатеринбурга и сообщений об исчезновении бензина в северных муниципалитетах, вице-премьер правительства РФ Александр Новак сначала вынес Средний Урал в отдельную повестку федерального штаба по нефтепродуктам, а затем лично провел переговоры с губернатором Денисом Паслером. Главным итогом стало решение увеличить лимиты поставок топлива в регион. Подробнее об этом мы писали ранее.