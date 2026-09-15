Китай признал ИИ угрозой для нацбезопасности

Министр госбезопасности КНР Чэнь Исинь заявил, что стремительное развитие технологий искусственного интеллекта (ИИ) несет серьезные угрозы для безопасности Китая.

По его мнению, противники Китая применяют ИИ для организации "когнитивных атак", распространения дезинформации и политических манипуляций. Чэнь Исинь подчеркнул, что подобные инструменты подрывают идеологическую и институциональную стабильность государства. Также появляется уязвимость критически важных объектов инфраструктуры перед лицом киберугроз, усиленных алгоритмами ИИ. Ведь зарубежные разведки активно задействуют ИИ для похищения государственных секретов, не говоря уже о краже персональных данных граждан.

Чэнь Исинь охарактеризовал ИИ как ключевой фронт геополитического противостояния и призвал к достижению технологического суверенитета, особенно в сфере выпуска высокопроизводительных чипов для обучения нейросетей.

Ожидается, что тема ИИ станет одной из главных во время визита главы КНР Си Цзиньпина в США. По всему миру эксперты все чаще говорят о том, что бесконтрольное развитие ИИ угрожает человечеству. Накануне об этом напомнили экс-президенты США и России Барак Обама и Дмитрий Медведев. Общим место становится требование выработки четких правил по ИИ. Без регулирования ИИ не обойтись, признают уже все политики и эксперты.