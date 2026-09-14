В Сирии прошли сильнейшие с момента свержения Асада протесты

В Сирии прошли самые масштабные после свержения прежнего лидера страны Башара Асада протесты.

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Они вспыхнули на фоне резкого повышения правительством цен на топливо. Сильнее всего подорожало дизельное топливо – на 40% (до 175 сирийских фунтов или $1,32 за литр), пишет РБК.

Асад с членами своей семьи прибыл в Москву в декабре 2024 г. – Россия предоставила им убежище "из соображений гуманитарного характера". В декабре 2025 г. стало известно, что Асад и его семья неплохо устроились в Москве: по тогдашним данным, они посещали роскошные рестораны и жили в люксовых локациях. При этом, как утверждало The New York Times, Асада продолжали охранять российские спецслужбы, они контролироли его передвижения.