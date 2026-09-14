Игорь Бабушкин сообщил о завершении ремонта мост через реку Подстепку в Астраханской области

"Мост через реку Подстепка в Икрянинском районе капитально отремонтирован", - сообщил на своих страницах в соцсетях губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.



Этому сооружению было более 60 лет. Причем, за годы эксплуатации оно ни разу серьезно не ремонтировалось. Расположен мост на подъезде к посёлку Оранжереи и обеспечивает транспортное сообщение сёл Оранжереи, Фёдоровка, Ниновка и других населённых пунктов с районным центром.

"При поддержке национального проекта «Инфраструктура для жизни» и Народной программы партии «Единая Россия» специалисты комплексно обновили объект: восстановили опоры и балки, укрепили откосы, обустроили систему водоотвода и уложили новое асфальтобетонное покрытие на мосту и подходах. Также мостовики установили барьерное и перильное ограждения, дорожные знаки и освещение", - дополнил Игорь Бабушкин.