В Симферополе автобус попал в ДТП - пострадали 9 человек

В Симферополе произошла авария с автобусом - в результате за медицинской помощью обратились девять человек. Данные об этом опубликовало Министерство здравоохранения Республики Крым.

Представители ведомства дополнительно уточнили, что среди обратившихся за помощью есть и водитель транспортного средства.

Ранее в Пермском крае на трассе "Пермь - Березники" в районе поселка Челва столкнулись легковой автомобиль "Пежо" и рейсовый автобус - в результате один человек погиб, есть пострадавшие.