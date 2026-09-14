Песков прокомментировал призыв Трампа к Зеленскому прекратить удары по российским НПЗ

В Кремле прокомментировали просьбу президента США Дональда Трампа к Владимиру Зеленскому воздержаться от ударов по производящей дизель инфраструктуре в РФ.

"Безусловно, можно только приветствовать любой призыв к киевскому режиму прекратить удары по мирной экономической инфраструктуре", - заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам.

Ранее Трамп заявил, что Зеленский должен прекратить выводить из строя производство дизельного топлива в России. По словам американского президента, проблемы на рынке дизельного топлива связаны с происходящим между Россией и Украиной, а не с ситуацией на Ближнем Востоке. В начале сентября в США заявили, что атаки Киева на объекты российской энергоинфраструктуры провоцируют рост мировых цен на топливо.