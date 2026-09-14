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Фото: Накануне.RU

Генпрокурор Украины подписал подозрения руководству НАБУ и САП

Генпрокурор Украины Руслан Кравченко подписал подозрение директору Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Семену Кривоносу. Об этом он заявил в своем видеообращении.

Он сказал, что подозревет Кривоноса в "подделке официальных документов для получения неправомерной выгоды в особо крупном размере". Также подписано подозрение в отношении лица, близкого к руководителю Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Александру Клименко. Его подозревают во влиянии на судей Высшего антикоррупционного суда, предложении им неправомерной выгоды и содействии уклонению от мобилизации. Депутат Рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) уже заявил, что подозрение объявлено жене Клименко.

Кравченко обвинил сотрудников НАБУ и САП в копировании и краже материалов расследований во время обысков в своем офисе. Будто бы в НАБУ и САП предлагали ему гарантии неприкосновенности, если он откажется от подозрений в их адрес.

В начале сентября НАБУ заявило о разоблачении ОПГ в офисе Кравченко. Основной ее "бизнес" - легализация активов и покровительство сети мошеннических колл-центров. У Кравченко прошли обыски.

НАБУ и САП, подконтрольные Западу, стали на Украине практически параллельной властью, писал недавно журнал The Economist. И борьба между ними и офисом Зеленского - это борьба за власть.

Теги: украина, подозрение


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