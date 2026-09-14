Депутаты Городской Думы Астрахани по главе со спикером Игорем Седовым приняли участие в праздничных мероприятиях Дня города

В этом году Астрахань отмечает 468 лет со дня основания.

Накануне в честь праздника были организованы развлекательные мероприятия в центральной части города. Основной площадкой по традиции стала набережная Волги, где прошли концерты, ярмарки работ местных умельцев и разнообразные выставки. Каждый желающий мог найти занятие по душе. Для совсем юных астраханцев были организованы конкурсы и творческие мастерские.

Депутаты Городской Думы Астрахани во главе со спикером Игорем Седовым приняли участие в торжествах, прошедших в областном центре, чтобы лично поздравить астраханцев и разделить радость праздника с жителями нашего города.

Масштабная концертная программа, развернувшаяся возле Петровского фонтана, объединила всех вокруг общей истории и культуры, позволив каждому познакомиться с традициями разных народов России через творчество артистов в национальных костюмах, проживающих на территории нашего региона.

Кульминацией праздничного вечера стало выступление певицы Алсу.