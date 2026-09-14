На Урале вагонную ремонтную компанию оштрафовали на 1 миллион за коррупцию

В Свердловской области вагонную ремонтную компанию оштрафовали на 1 млн рублей по делу о коррупции. Об этом сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

Установлено, что руководитель компании с 2019 по 2022 годы передал должностным лицам транспортной организации свыше 50 тыс. рублей. Вознаграждение полагалось за внесение в информационный ресурс единого хозяйствующего субъекта изменений, которые характеризовали бы состояние безаварийной эксплуатации вагонов.

После того, как схема вскрылась, было возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 19.28 КоАП РФ "Незаконное вознаграждение от имени юридического лица".

Рассмотрев материалы дела, суд оштрафовал компанию на 1 млн рублей. Более того, с юридического лица в доход федерального бюджета была взыскана сумма незаконного вознаграждения.