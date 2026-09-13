ВСУ атаковали дронами Брянскую область: ранены велосипедист и супружеская пара

Врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук сообщил об атаках украинских беспилотников на территорию региона. В селе Воронок Стародубского округа дрон-камикадзе атаковал велосипедиста — мужчина получил множественные ранения.

В селе Сачковичи Климовского района FPV-дрон атаковал движущийся автомобиль, в котором находилась супружеская пара. Оба супруга получили осколочные ранения.

Все пострадавшие доставлены в больницы, где им оказывается необходимая медицинская помощь, написал Ковальчук в своём канале в "Максе".