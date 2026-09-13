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Фото: Накануне.RU

Леонид Слуцкий посетил Международный фестиваль молодёжи в Екатеринбурге

Лидер ЛДПР обсудил с экспертами вопросы развития региона и молодёжи.

Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий прибыл в Екатеринбург с рабочим визитом. В ходе поездки он посетил Международный фестиваль молодёжи, который собрал в уральской столице 10 тысяч участников из 191 страны, и обсудил с экспертами вопросы развития региона.

Главной темой визита стало обсуждение диспропорции в распределении налоговых доходов между центром и регионами. По словам Слуцкого, сегодня почти половина налогов, собранных на территории Свердловской области, уходит в федеральный центр, а обратно возвращаются лишь около 3%.

Леонид Слуцкий на встрече с предпринимательским сообществом в Екатеринбурге(2026)|Фото: Накануне.RU

По оценкам экспертов, если бы в регионе оставалось 70% собранных налогов, Свердловская область дополнительно получала бы около 160 миллиардов рублей ежегодно. За пять лет эта сумма составила бы почти триллион рублей. Эти средства могли бы быть направлены на ремонт дорог, модернизацию ЖКХ, строительство школ и больниц.

Особое внимание Леонид Слуцкий уделил проблеме жителей северных районов области. Сегодня они не получают льгот, которые действуют для соседей в ХМАО и Коми, хотя живут в тех же климатических условиях. По словам лидера ЛДПР, эта ситуация требует решения на федеральном уровне.

Ещё одна тема — экологическая ситуация в промышленных городах. В Нижнем Тагиле, Асбесте, Каменске-Уральском, Первоуральске, Реже люди дышат заводским дымом и живут в среднем на 8 лет меньше москвичей. При этом компенсацию за вредное производство получают только работники предприятий. Слуцкий отметил, что жители этих территорий также нуждаются в дополнительных гарантиях.

Также председатель партии затронул тему возможностей для молодёжи. По его словам, Урал должен стать регионом, где молодые люди видят перспективы для работы и жизни, а не уезжают в поисках лучшей доли.

«ЛДПР уделяет особое внимание Свердловской области. Мы видим проблемы уральцев и готовы отстаивать их интересы на федеральном уровне», — подчеркнул Леонид Слуцкий.

Теги: леонид слуцкий, лдпр, налоговый реверс, льготы


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