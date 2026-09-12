В Таганроге из-за падения обломков беспилотника загорелся магазин
Пожар в здании магазина произошел в Таганроге из-за падения обломков БПЛА. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.
По его словам, погибших и пострадавших нет. На месте работают экстренные службы, ведется ликвидации возгорания.
Кроме того, в городе после падения обломков дронов загорелись нежилые постройки.
Всего минувшей ночью над Ростовской областью уничтожено более 70 БПЛА в Таганроге и 11 районах области, уточнил Слюсарь в Telegram-канале.