В Таганроге из-за падения обломков беспилотника загорелся магазин

Пожар в здании магазина произошел в Таганроге из-за падения обломков БПЛА. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

По его словам, погибших и пострадавших нет. На месте работают экстренные службы, ведется ликвидации возгорания.

Кроме того, в городе после падения обломков дронов загорелись нежилые постройки.

Всего минувшей ночью над Ростовской областью уничтожено более 70 БПЛА в Таганроге и 11 районах области, уточнил Слюсарь в Telegram-канале.