В Татарстане построят первый в России комплекс из СИЗО и колоний

В Татарстане появится первый в стране исправительный комплекс, где вместе разместят следственный изолятор и колонии с разными режимами. Строительство планируют начать в 2027 году, оно продлится три года. В комплексе смогут содержать до трех тысяч человек - об этом рассказал министр юстиции России Константин Чуйченко.

По словам министра, такие многофункциональные центры помогут лучше распределить исправительные учреждения по стране, сократить траты на их содержание, уменьшить перевозки заключённых и эффективнее использовать сотрудников уголовно‑исполнительной системы. Эту цитату приводит "Интерфакс".

В новом комплексе собираются применять искусственный интеллект, а еще на его территории обустроят производственные цеха. Правительство одобрило проект в августе. Сэкономленные за счет оптимизации деньги планируют направить на другие важные государственные задачи.