Армения ищет новые источники газа

Премьер‑министр Армении Никол Пашинян заявил, что страна изучает возможность диверсификации поставок газа. Так он ответил на вопрос, рассматривает ли республика альтернативу российскому газу на случай выхода из ЕАЭС, передает РБК со ссылкой на newsarmenia.

По словам Пашиняна, газ в Армении стоит недешево: на пути от границы до потребителя цена вырастает сильнее, чем в других странах. Он также отметил, что "Газпром Армения" получает большие прибыли, и этот факт нужно зафиксировать.

Сейчас "Газпром" - единственный поставщик природного газа в Армению, а газотранспортную сеть контролирует его стопроцентная "дочка" "Газпром Армения".

Дополнительно газ поступает из Ирана с 2009 года, но только по схеме "газ в обмен на электроэнергию", которая действует до 2030 года. Армения перерабатывает иранский газ в электричество и передает его Ирану - по 3 кВт·ч за каждый кубометр. Электростанции вырабатывают 4-4,5 кВт·ч из кубометра, а излишки остаются в Армении.

Как пишет FinPort, в 2025 году на Россию пришлось 82,4% поставок - 2 229 697,4 кубометра. Остальное дал Иран.

Пашинян подчеркнул, что власти готовы диверсифицировать любую сферу. Если появится возможность покупать газ у второго, третьего или четвёртого источника - Армения пойдет по этому пути. Если удастся проложить газопровод через территорию страны в рамках проекта TRIPP и получать за это транзитные платежи - этот вариант тоже рассматривают, приводит ArmRadio слова премьера.

Сообщалось, что Армения не станет возражать, если Россия решит вывести свою военную базу с территории страны, заявил премьер‑министр Никол Пашинян; при этом, если российская сторона захочет остаться, Ереван готов это обсуждать.