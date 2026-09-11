Нефть Brent подорожала до $108,59

Нефть марки Brent выросла в цене на 0,9 % - до $108,59 за баррель. Это самый высокий показатель с мая. Днем раньше цена тоже поднималась до $108, но к концу торгов опустилась до $107,63.

По данным CNN, рост цен связан с обменом ударами между США и Ираном, а также с боевыми действиями в Ормузском проливе и Красном море. Аналитики банка ING в интервью CNBC говорят, что рынок учитывает постоянный геополитический риск: пока не видно, как можно снизить напряженность в районе Персидского залива.

С начала года нефть подорожала больше чем на 75 %.