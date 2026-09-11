В Тамани открыли памятник участникам специальной военной операции

В Тамани состоялась церемония открытия мемориала, увековечивающего память о жителях Темрюкского района, героически погибших при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции. Монумент стал священным местом для всех земляков и символом неразрывной связи поколений.

На площади перед памятником собрались родные и близкие героев — жены, матери и отцы павших защитников Отечества. В церемонии приняли участие депутат Законодательного Собрания Краснодарского края Игорь Чемерис, председатель Совета Темрюкского района Светлана Чмулева и глава Таманского сельского поселения Максим Хорошилов.

Присутствующие почтили память воинов минутой молчания. Этот миг наполнился особым смыслом: подвиг тех, кто шагнул в бессмертие, защищая Родину, навсегда останется в наших сердцах. Как отметили выступающие, этот монумент — не только дань уважения, но и место силы для семей, потерявших своих сыновей, мужей и отцов.

Памятник станет напоминанием о том, что мужество и преданность долгу живут в каждом из нас. Жители и гости поселения теперь всегда смогут прийти сюда, чтобы возложить цветы и отдать дань уважения павшим героям.