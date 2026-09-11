Отопление в Екатеринбурге обещают включить до 30 сентября

В Екатеринбурге завершается подготовка к отопительному сезону. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе городской администрации.

По данным мэрии, на сегодняшний день подготовка объектов жилищного фонда выполнена на 95%, объектов социальной сферы – на 98%. Все работы по замене внутридомовых инженерных коммуникаций выполнены на 100%.

Заместитель главы Екатеринбурга Владимир Гейко поставил задачу устранить все имеющиеся замечания к началу отопительного сезона.

"У нас задача в первую очередь запустить социальную сферу: больницы, школы, садики. Следующий этап – подключение жилья по мере поступления теплоносителя, открытие задвижек потребителям и готовность ТСЖ. Основная цель – до 30 сентября запустить город Екатеринбург", - сказал он.

Напомним, накануне глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление о старте отопительного сезона начиная с 15 сентября.