13 Сентября 2026
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге разыскивают жертв предполагаемого альфонса

Полиция Екатеринбурга ищет пострадавших от действий 21-летнего местного жителя, который обвиняется в хищении у подруги 150 тыс. рублей.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городского УМВД, в полицию обратилась 19-летняя студентка, которая рассказала, что ее знакомый Леонид перевел с ее счета 5 тыс. рублей, а после оформил на нее кредит в размере еще 150 тыс. Сделал он это без ее ведома, воспользовавшись ее банковским приложением. Пароль от него парень знал, так как девушка ему доверяла.

"Обвиняемый убедил студентку, что потерял свою карту и ему нужно воспользоваться ее онлайн-банком для того, чтобы получить денежный перевод. Он также попросил, чтобы потерпевшая некоторое время не входила в приложение, так как иначе его заблокируют. Однако вскоре ее пластиковая карта все-таки перестала работать, а в отделении банка заявительнице пояснили, что это произошло из-за нетипичных операций по счету", - рассказали в УМВД.

Когда пострадавшая позвонила парню, тот честно признался, что обманул ее и больше не собирается обсуждать эту тему. Насмехаясь уже над бывшей подругой, Леонид скинул ей фото, на котором показывал дорогие часы, купленные на ее деньги. Когда же девушка пригрозила полицией, тот стал угрожать ей физической расправой. Тогда потерпевшая обратилась к новой девушке парня, но та лишь посмеялась и пообещала навести на нее порчу.

Несколько месяцев студентка боялась кому-то рассказывать о произошедшем, но накануне все же обратилась к сотрудникам полиции. Они быстро нашли обвиняемого. Выяснилось, что тот имеет девять классов образования, а сейчас работает менеджером по продажам в частной фирме. В отношении него было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ "Кража с банковского счета" и ч. 2 ст. 159 УК РФ "Мошенничество". Задержанный признал свою вину.

"Полиция располагает сведениями о том, что обвиняемый может быть причастен к другим аналогичным преступлениям, совершенным в отношении жительниц Екатеринбурга и Свердловской области. В связи с этим правоохранители просят всех, кто возможно пострадал от действий фигуранта, обращаться в отдел полиции № 9 Верх-Исетского района г. Екатеринбурга (ул. Крылова, 1а, тел. дежурной части +7(343)356-42-09), либо в территориальный ОВД по месту жительства", - добавили в УМВД.

Теги: Екатеринбург, альфонс, мошенничество, хищение, полиция


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