Литва хочет убрать из Конституции запрет на ядерное оружие

В Литве обсуждают идею исключить из Конституции пункт, который запрещает размещать на территории страны ядерное оружие. В Кремле резко отреагировали на эти планы. Пресс‑секретарь президента России Дмитрий Песков назвал такой шаг серьезным обострением ситуации.

В интервью Первому каналу Песков объяснил логику Москвы: по его мнению, ядерное оружие в Литве не будут направлять на запад — его цели окажутся на востоке, то есть в сторону России.

"Очевидно, что на запад это оружие нацелено не будет. Оно будет нацелено на восток, то есть на нас… Если на территории будет ядерное оружие, которое нацелено на нас, соответственно, территория этой страны будет также под прицелом нашего ядерного оружия", - заявил он.

Таким образом, в Москве прямо говорят: если Литва разместит у себя ядерные арсеналы, страна автоматически станет потенциальной целью для российского ядерного оружия. Заявление прозвучало на фоне споров о безопасности в Европе и расширении военной инфраструктуры НАТО рядом с российскими границами.

Ранее сообщалось, что страх перед применением ядерного оружия ослабевает, из‑за чего снижается сдерживающий эффект и нарушается прежний баланс: США наращивают арсеналы и развивают противоракетную оборону, Китай - тоже увеличивает запасы, но отказывается от глобальных переговоров, ссылаясь на меньший объём своего ядерного арсенала.