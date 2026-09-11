В Березниках поликлиники приостановили плановый прием из-за опасности БПЛА

В связи с введением режима "Беспилотная опасность" в Березниках остановлены все плановые приемы в поликлиниках для взрослых и детей, сообщает "Ъ-Прикамье".

Сотрудники регистратур краевой больницы имени Вагнера ведут перезапись на другое время. В сообщении указывается также, что за экстренной помощью жители могут обращаться в приемные отделения стационаров и в круглосуточный травмпункт в Березниках на ул. Деменева, 12.

Режим беспилотной опасности в Прикамье был введен сегодня утром. Минтербез региона сообщил, что силы ПВО отражают атаку беспилотников.