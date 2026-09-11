УВЗ начал оснащать танки новой дополнительной защитой от дронов

Концерн "Уралвагонзавод" (входит в состав госкорпорации "Ростех") разработал и внедрил в серийное производство новый штурмовой комплект всеракурсной защиты для танков Т-80БВМ.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе УВЗ, главная особенность новой системы, призванной защитить боевые машины от атак дронов – использование специальных высокопрочных стальных канатов (тросов). Ранее подобные защитные экраны изготавливались силами ремонтных бригад и экипажей непосредственно в зоне боевых действий.

Конструкторы УВЗ проанализировали этот опыт и создали надежную штатную альтернативу полевым модификациям. Новый комплект закрывает боевую машину со всех проекций.

"Стальные тросы при ударе деформируют корпус кумулятивного боеприпаса или вызывают его подрыв на безопасном от основной брони расстоянии. При этом гибкая конструкция не снижает подвижность танка, не ограничивает обзор экипажа и не мешает работе с прицельными комплексами", - рассказали в концерне.

Там добавили, что штурмовой комплект защиты уже поставляется в составе новых партий танков Т-80БВМ, направляемых в зону СВО.