В Кремле ответили на вопрос о встрече лидеров России, США и Китая на саммите АТЭС

Встреча президента РФ Владимира Путина, президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина на полях саммита АТЭС пока не запланирована. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

При этом, по его словам, исключать ее гипотетически нельзя. "Если действительно они трое окажутся в одном месте, то тогда по дипломатическим каналам будут предприняты какие-то инициативы", - сообщил Песков ИС "Вести".

Ранее в Кремле заявили, что если Владимир Путин и Дональд Трамп будут на саммите АТЭС в Китае, то обязательно поговорят между собой.

Саммит АТЭС в 2026 году пройдет в китайском Шэньчжэне. Мероприятие запланировано на 18-19 ноября.