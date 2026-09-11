Канада добавила в санкционный список главу МЧС России и еще семь человек

Власти Канады ввели санкции против министра по чрезвычайным ситуациям Александра Куренкова и еще семи россиян. Постановление разместили на сайте канадского правительства, сообщает "Ъ".

В список попали глава Росмолодежи Григорий Гуров, председатель правления "Движения первых" Артур Орлов, руководитель совета регионального отделения движения Денис Чернобай, советник аппарата уполномоченного по правам ребенка Владимир Хромов, а также председатель попечительского совета Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям Елена Мильская. Еще в перечне - Александра Кульгина и Виталий Сук.

Ранее Кабмин Украины почти месяц назад ввел специальный пограничный режим вдоль всей границы с Россией и Белоруссией - на полосе шириной 1 км. Он действует пока сохраняется военное положение: там нельзя свободно въезжать, находиться, жить, передвигаться или вести какую‑либо работу.