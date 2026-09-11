Туск: Экономика ЕС становится неконкурентоспособной

Европейская экономика теряет свою конкурентоспособность из-за непомерно высоких цен на энергию. Об этом заявил премьер Польши Дональд Туск на саммите "Вышеградской четверки", пригрозив блокировать любые инициативы ЕС, которые могут привести к дальнейшему росту тарифов.

Варшава выступает против ужесточения системы торговли квотами на выбросы (ETS), опасаясь, что это ударит по кошелькам потребителей и бизнеса. В нынешних условиях это недопустимо. Туск прямо заявил: конкурировать с Китаем или США при текущих ценах на топливо невозможно, а любые рассуждения об обратном - прямой обман. ЕС должен перестать обманывать себя и всех окружающих.

Накануне также премьер Венгрии Петер Мадьяр потребовал от Брюсселя финансовой компенсации за отказ от российского газа. Он считает, что в семилетний бюджет ЕС необходимо включить программы поддержки для стран, отказывающихся от российского топлива, иначе это просто бьет по экономике стран.

Стратегия ЕС полностью отказаться от поставок энергоносителей из России неудачна и находится под угрозой срыва, сообщало накануне агентство Reuters на основе отчета Европейской счетной палаты. Блок не обеспечивает необходимого финансирования для перехода на альтернативные источники и модернизации энергетических сетей, а уровень заполненности газовых хранилищ в Европе низок.