Екатеринбуржца судят за незаконные валютные операции на 52 млн рублей

В Екатеринбурге передано в суд уголовное дело о незаконных валютных операциях. Речь идет о десятках миллионов рублей.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, на скамье подсудимых оказался житель уральской столицы. Как показало расследование, в конце 2022 года екатеринбуржец вместе с сообщником совершил незаконные валютные операции по переводу денег на банковские счета нерезидентов. Общая сумма перечисленных средств составила свыше 52 млн рублей.

"При этом обвиняемые предоставили агенту валютного контроля документы, содержащие заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении денежных переводов", - отметили в прокуратуре.

Сейчас уголовное дело уральца направлено в Октябрьский районный суд Екатеринбурга. Дело его сообщника выделено в отдельное производство в связи с розыском.