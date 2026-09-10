Отключение воды в Екатеринбурге привело к возбуждению уголовного дела

После отключения горячего и холодного водоснабжения в Екатеринбурге возбуждено уголовное дело. Об этом местному жителю сообщили в СКР по Свердловской области в ответ на его заявление.

Как сообщает канал "Ural Mash", один из жителей обратился к следователям сразу после очередного отключения горячей воды. 1 сентября ему пришел ответ за подписью замруководителя следственного отдела по Кировскому району Саркисяна.

"В производстве следственного отдела по Кировскому району находится уголовное дело, расследуемое по факту необеспечения бесперебойного распределения воды в Екатеринбурге, в результате ненадлежащего исполнения обязанностей сотрудников МУП "Водоканал". На основании изложенного, обращение приобщено к указанному уголовному делу. В ходе расследования будет дана юридическая оценка всем доводам, изложенным в обращении", - говорится в опубликованным каналом документе.

Сегодня стало известно, что контрольно-ревизионное управление (КРУ) администрации Екатеринбурга приступило к проверке в МУП "Водоканал". Об этом Накануне.RU сообщил источник. В СМИ же сообщают, что у мэрии имеются вопросы к реализации инвестиционной программы компании, а конкретно - к ремонту сетевого хозяйства.