В Кировской области разрабатывают систему мер по привлечению кадров в строительную отрасль

В правительстве Кировской области прошло совещание по теме обеспечения строительной отрасли квалифицированными кадрами. Участниками стали представители регионального минстроя, системы образования и строительных организаций.

По теме ранней профориентации школьников выступила заместитель министра строительства Кировской области Елена Шихова. Она подчеркнула, что строительным предприятиям необходимо активнее знакомить подростков с профильными специальностями еще до того, как они определятся с дальнейшим образовательным маршрутом. Особое внимание необходимо уделить учащимся 7–9 классов. Одним из кейсов тут могут быть организованные работодателями экскурсии на предприятия, объекты, проведение встреч и занятий в школах области.

Системная работа в этом направлении позволит планировать кадровое обеспечение на перспективу и знакомить будущих специалистов с возможностями профессионального и карьерного роста в строительстве.

Руководитель Центра опережающей профессиональной подготовки Александр Лялин рассказал, что такая работа со школьниками 6 - 11 классов уже ведется. Предприятия имеют возможность передавать в Центр графики экскурсий, с тем, чтобы специалисты организовывали взаимодействие со школами. За прошлый учебный год профориентационными мероприятиями различных отраслей было охвачено более 50 тысяч школьников. Однако строительные предприятия за год посетили лишь около 800 ребят.

В ходе совещании также был обозначен ориентир на первый этап работы — увеличить число школьников, посещающих с экскурсиями строительные предприятия, объекты, до 3–3,5 тысячи человек в год - при строгом соблюдении требований безопасности.

Еще одним важным направлением было обозначено целевого обучения, которое позволяет работодателю заранее готовить необходимого специалиста, а студенту дает преимущество при поступлении и возможность получать дополнительные меры поддержки. После окончания обучения выпускник должен отработать не менее трех лет на предприятии в соответствии с условиями договора.

Работодателям также рекомендовано активнее использовать портал «Работа в России» и своевременно отражать там свою кадровую потребность. Эти сведения в дальнейшем будут учитываться при формировании контрольных цифр приема в учреждения среднего профессионального образования и планировании подготовки специалистов по востребованным профессиям.

Кроме того, строительным организациям было предложено присоединиться к «Цифровому атласу профессий Кировской области». Электронный сервис помогает школьникам и их родителям выбирать интересующие направления, знакомиться с образовательными организациями, потенциальными работодателями и перспективами трудоустройства. Сейчас строительные компании представлены в атласе недостаточно.

Цифровой атлас профессий Кировской области: https://prof.kirovipk.ru/