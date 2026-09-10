Школы Югры впервые отработали алгоритмы действий при реальной угрозе атаки БПЛА

Школы Югры впервые отработали алгоритмы действий при реальной угрозе атаки БПЛА, сообщает Neft.

До этого такие сценарии проходили только в формате тренировок.



Еще перед началом учебного года для школ подготовили специальные инструкции: педагоги должны знать, куда переводить детей, где находятся безопасные помещения и как действовать при получении сигнала. 9 сентября эти алгоритмы впервые применили во время реального оповещения, а вторую смену во всех образовательных организациях региона перевели на дистанционное обучение.