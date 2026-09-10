Депутатский корпус ЗСК поддержал 28 федеральных законопроектов

На внеочередной 86-й сессии ЗСК путем заочного голосования депутаты приняли постановление «О положительных отзывах на проекты федеральных законов».

Было рассмотрено 28 законопроектов. Депутаты Кубани поддержали изменения в Лесной, Трудовой, Бюджетный, Жилищный, Налоговый, Градостроительный кодексы Российской Федерации, а также в Кодекс РФ об административных правонарушениях, в федеральные законы о дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, о бесплатной юридической помощи, о соглашениях о разделе продукции, о недрах, об охране окружающей среды, об увековечении памяти погибших при защите Отечества, о введении в действие Земельного кодекса РФ, о государственной регистрации недвижимости, о строительстве жилых домов по договорам строительного подряда с использованием счетов эскроу, о безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами, об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти, об аквакультуре (рыбоводстве), об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов РФ, о федеральной территории «Сириус», о коммерческой тайне, об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, об обеспечении вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112».

Председатель Законодательного Собрания края Юрий Бурлачко прокомментировал отдельные законопроекты.

«Представленными для обсуждения проектами охватываются ключевые сферы экономики, затрагивается соцблок в части дополнения существующих мер поддержки для наиболее незащищенных категорий граждан, вносятся изменения в документы, связанные с сохранением и защитой объектов исторического и культурного наследия и, безусловно, с оказанием помощи участникам специальной военной операции и членам их семей. Так, среди поступивших на рассмотрение законопроектов была и инициатива, связанная с расширением перечня предоставляемых нашим бойцам преференций. Предлагается, в частности, скорректировать действующее законодательство, установив квоты для трудоустройства лиц, принимавших участие в СВО", - сообщил спикер ЗСК.

Юрий Бурлачко отдельно отметил, что на Кубани все, что касается поддержки бойцов, а также их родных и близких, поставлено на особый контроль. Так, например, сейчас в интересах защитников Отечества и членов их семей в субъекте приняты и действуют 16 региональных законов, которые постоянно совершенствуются.

"Последний раз, к примеру, соответствующие поправки в краевую нормативную правовую базу вносились в июле этого года. Мы уточнили перечень лиц, имеющих первоочередное право на заготовку древесины для собственных нужд и тем самым позволили воспользоваться указанной преференцией более широкому кругу близких из семейного окружения участников СВО, а также поддержали инициативу прокуратуры по сокращению сроков рассмотрения обращений бойцов в органы госвласти, местного самоуправления и профильные учреждения», – отметил Юрий Бурлачко.