Кравцов выступил за допуск для работы в школе выпускников колледжей

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов поддержал инициативу о допуске выпускников педагогических колледжей к преподаванию в начальных классах сельских школ, сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее председатель "Справедливой России" Сергей Миронов призывал Минпрос отказаться от этой идеи - он отмечал, что нельзя снизить требования к образованию учителей, разрешив работать в школе после колледжа. Саму идею он связал с желанием сэкономить на подготовке специалистов и зарплатах и прикрыть огромную кадровую дыру в системе образования.

"Массовое трудоустройство учителей со средним специальным образованием гарантированно приведет к снижению качества обучения", - уверен политик.

По данным ВШЭ, уже в 2021-22 учебном году в российских школах было 16% учителей без высшего педагогического образования. Сейчас разрешено преподавать и студентам. Как можно, будучи студентом, работать еще и в школе учителем - большой вопрос, который власти обходят стороной. По данным недавнего опроса, 9% студентов имеют опыт подработки в качестве репетитора. Сколько студентов подрабатывает в школе, не сообщается, но эксперимент продлен до 2032 года.